Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Regiones  / Caribe  / Invertirán más de $5.000 millones en Santa Marta para impulsar emprendimientos

Invertirán más de $5.000 millones en Santa Marta para impulsar emprendimientos

Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular.

