Denuncian que mujer condenada por asesinar a su bebé en playa de Santa Marta sigue libre

Denuncian que mujer condenada por asesinar a su bebé en playa de Santa Marta sigue libre

El caso ocurrió en 2022 en una playa de Buritaca, jurisdicción de Santa Marta, y el padre del menor insiste en que la sentencia “se quedó en el papel”.

