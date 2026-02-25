En vivo
Caribe  / Nuevas lluvias en Córdoba rompen dique que construyó la comunidad de Lorica

Nuevas lluvias en Córdoba rompen dique que construyó la comunidad de Lorica

El trabajo de la población estaba protegiendo varias veredas de las inundaciones.

