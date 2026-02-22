En vivo
Aeropuerto Los Garzones, de Montería, estaría cerca de iniciar operación de vuelos internacionales

Aeropuerto Los Garzones, de Montería, estaría cerca de iniciar operación de vuelos internacionales

Con la autorización de la DIAN que habilita la operación aduanera internacional en el aeropuerto Los Garzones, Montería podría ser la próxima ciudad del país con vuelos internacionales.

