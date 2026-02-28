En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a reconocida animalista en Cali: fue hallada amarrada dentro de su casa

Asesinan a reconocida animalista en Cali: fue hallada amarrada dentro de su casa

El principal sospechoso al parecer sería su propio hijo, señalado por la comunidad de reiterados episodios de maltrato contra la adulta mayor.

