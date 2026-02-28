Secretario de la ONU pide 'cese inmediato de hostilidades' y condena ataque militar en Oriente Medio

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el "cese inmediato de las hostilidades" y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras "el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región".

Guterres advirtió en un comunicado de que "la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales", pidió "una desescalada urgente" y dijo que, de no producirse, "existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio".

El jefe de la ONU recordó además que "todos los Estados miembros están obligados a respetar el derecho internacional y la Carta de la organización", que "prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país".

Asimismo, instó a todas las partes a "volver de inmediato a la vía diplomática" y subrayó que "no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas".



Guterres reiteró que el respeto a la Carta constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y advirtió de que una mayor escalada podría tener consecuencias graves para toda la región.