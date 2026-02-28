En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Luto en el Valle: Falleció Jairo Prado Roldán, hijo de la exgobernadora Clara Luz Roldán

Luto en el Valle: Falleció Jairo Prado Roldán, hijo de la exgobernadora Clara Luz Roldán

El abogado y notario, de 36 años, murió en hechos que son materia de investigación en una vivienda ubicada en el corregimiento de Rozo, en Palmira.

