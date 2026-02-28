En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Sube a 57 la cifra de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en sur de Irán

Sube a 57 la cifra de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en sur de Irán

El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 57, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades.

Por: EFE
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

