Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Tribunal anula destitución de policía por caso de herido en estación durante estallido social

Tribunal anula destitución de policía por caso de herido en estación durante estallido social

El uniformado había sido sancionado por presuntamente no haber prestado auxilio, de manera dolosa, a Elvis Alfredo Vivas López, quien llegó herido a la estación policial y falleció días después.

