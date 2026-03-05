Preocupación en Barrancabermeja por hipopótamos cerca de una escuela y fincas

La presencia de hipopótamos en zonas cercanas a humedales y áreas rurales habitadas de Barrancabermeja ha generado preocupación entre la comunidad, luego de que circularan videos en los que se observa a uno de estos animales desplazándose por el humedal de Cuatro Bocas y posteriormente en potreros del sector de Tierra Adentro.

Las imágenes, que fueron enviadas por ciudadanos a las autoridades, muestran al animal en zonas donde también hay presencia de ganado y muy cerca de áreas habitadas, lo que ha encendido las alertas por el riesgo que podría representar para la población.

Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible activar de manera inmediata el protocolo para la atención de hipopótamos en la región, ya que estas entidades son las competentes para adelantar el procedimiento de captura, reubicación o control de la especie.

El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, explicó que la preocupación aumenta debido a que expertos veterinarios han advertido sobre el comportamiento territorial de estos animales.



“Frente a los videos que han hecho llegar a la Secretaría de Ambiente, donde vemos a un hipopótamo en el humedal de Cuatro Bocas y luego en potreros en Tierra Adentro, se genera una preocupación. Los expertos veterinarios nos han dicho claramente que cuando el hipopótamo abre la boca frente a las personas es un mensaje de territorialidad y después de eso pueden venir los ataques”, señaló el funcionario.

Granados agregó que uno de los registros muestra al animal cerca de una zona donde se encuentra una escuela rural, lo que incrementa la preocupación de las autoridades locales.

“Estamos solicitando que se active el protocolo para la captura de esta especie y así proteger nuestros humedales, nuestra comunidad y especialmente a nuestros niños. El interés superior del menor debe ser prioritario en estos momentos”, afirmó.

Desde la administración municipal también se han adelantado acciones preventivas junto con la Policía Ambiental, que incluyen labores de sensibilización a la comunidad y operativos para ahuyentar a los animales cuando se acercan a zonas pobladas.

El caso fue llevado además al Consejo de Gestión del Riesgo, desde donde se enviaron oficios a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Santander, así como a la CAS y al Ministerio de Ambiente, solicitando medidas urgentes frente a una problemática que, según las autoridades locales, viene creciendo en diferentes municipios del Magdalena Medio.