Alerta máxima en Barrancabermeja por nuevo avistamiento de hipopótamo en zona rural

Las autoridades ambientales de Barrancabermeja mantienen la alerta máxima ante la presencia reiterada de un hipopótamo en zona rural del distrito petrolero. Lo que inició como un reporte aislado en diciembre pasado hoy se convierte en una situación de mayor riesgo, tras confirmarse el tercer avistamiento del animal.

El más reciente reporte se registró en la vereda Tierradentro, del corregimiento El Centro, ubicada a tan solo 20 minutos del casco urbano de Barrancabermeja, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades por el posible riesgo para las comunidades y el impacto ambiental.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, confirmó que ya se activaron acciones preventivas para atender la situación. Entre las medidas adoptadas se encuentra el desplazamiento de una comisión técnica conformada por profesionales en biología y veterinaria, con el acompañamiento de la Policía Ambiental, con el fin de verificar la presencia del animal y evaluar posibles riesgos.

No obstante, desde la administración distrital insisten en la necesidad de una intervención directa del Ministerio de Ambiente, debido a la complejidad del caso y a que se trata de una especie invasora que requiere manejo especializado.



Mientras avanzan las labores de verificación, las autoridades recomendaron a la comunidad evitar acercarse a la zona de los avistamientos y reportar cualquier nuevo encuentro con el animal a las líneas oficiales.