Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Santanderes  / Alerta máxima en Barrancabermeja por nuevo avistamiento de hipopótamo en zona rural

Alerta máxima en Barrancabermeja por nuevo avistamiento de hipopótamo en zona rural

Mientras avanzan las labores de verificación, las autoridades recomendaron a la comunidad evitar acercarse a la zona de los avistamientos y reportar cualquier nuevo encuentro con el animal.

