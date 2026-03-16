Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

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La Lotería del Tolima volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del lunes 16 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4160. En esta jornada, los apostadores estuvieron pendientes del resultado motivados por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más llamativas dentro del calendario de loterías tradicionales del país.
El premio mayor de $3.500 millones quedó en manos del número: 8397 de la serie 053. El poseedor de este billete se convirtió en el nuevo ganador de uno de los premios más importantes de la semana dentro de las loterías colombianas.
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y mediante la fan page oficial de la lotería en Facebook, donde también se publican los resultados para su verificación.
Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los jugadores.
La organización recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie del billete, comparándolos siempre con la imagen oficial del sorteo publicada en los canales autorizados.
El billete de la Lotería del Tolima tiene los siguientes valores:
Los jugadores pueden adquirirlo en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita su compra en distintas ciudades y municipios.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción (física o virtual) en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde adquirió el número, información que aparece impresa en el billete.
Premios inferiores a $5 millones
Premios superiores a $5 millones
En estos casos, el pago se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.
Con un premio mayor multimillonario y una amplia lista de premios secos, la Lotería del Tolima continúa posicionándose como una de las alternativas más atractivas para quienes cada semana prueban su suerte en los sorteos tradicionales de Colombia.