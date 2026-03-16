Astro Luna, resultados del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Colombia. A diferencia de otros sorteos de chance tradicionales, este juego incorpora una mecánica particular que mezcla un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional al momento de apostar y aumenta la expectativa entre los jugadores.



Resultado oficial Super Astro Luna – 16 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes 16 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos son los datos oficiales utilizados para verificar las apuestas correspondientes a esta jornada.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo. Para participar, el jugador debe elegir dos elementos principales al momento de realizar su apuesta.

El primero es un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999. El segundo es un signo del zodiaco, el cual debe seleccionarse entre las doce opciones disponibles:



Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene cuando el número elegido coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para obtener el pago máximo.

Esta combinación entre número y signo convierte al Super Astro Luna en una alternativa diferente dentro de los juegos de suerte y azar disponibles en el país.



Modalidad “Todos los Signos”

El Super Astro Luna también ofrece una modalidad llamada “Todos los Signos”, pensada para quienes desean ampliar sus probabilidades de acierto.

Con esta opción, el jugador puede apostar un mismo número asociado a los doce signos del zodiaco. Para activarla, simplemente debe solicitarla al momento de realizar la apuesta.



De esta forma, el número seleccionado queda vinculado a todos los signos, lo que incrementa las posibilidades de coincidir con el resultado final.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, permitiendo probar diferentes combinaciones dentro de un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días de la semana, aunque el horario puede variar dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados para que los jugadores puedan consultar rápidamente si su apuesta fue ganadora.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

Otra de las características de este juego es que permite realizar apuestas con diferentes montos, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Los valores establecidos son:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Así, cada jugador puede decidir cuánto dinero invertir según su estrategia o la combinación de número y signo que desee jugar.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar por internet generalmente se deben seguir algunos pasos básicos:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Elegir el número y el signo zodiacal. Confirmar la jugada.

Este sistema permite participar en el sorteo desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.

Entre los requisitos básicos se encuentran:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y fotocopia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Igual o superior a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida máximo 30 días antes del reclamo.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos de los resultados recientes del Super Astro Luna:



15 de marzo de 2026: 8779 - Sagitario.

8779 - Sagitario. 14 de marzo de 2026: 3703 – Sagitario

3703 – Sagitario 13 de marzo de 2026: 8097 – Cáncer

8097 – Cáncer 12 de marzo de 2026: 0496 – Géminis

Estos resultados permiten a los jugadores seguir el historial reciente del sorteo y comparar sus apuestas con las combinaciones ganadoras de los últimos días.