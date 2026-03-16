Astro Luna, resultados del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

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El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Colombia. A diferencia de otros sorteos de chance tradicionales, este juego incorpora una mecánica particular que mezcla un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional al momento de apostar y aumenta la expectativa entre los jugadores.
En el sorteo realizado el lunes 16 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue:
Estos son los datos oficiales utilizados para verificar las apuestas correspondientes a esta jornada.
El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo. Para participar, el jugador debe elegir dos elementos principales al momento de realizar su apuesta.
El primero es un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999. El segundo es un signo del zodiaco, el cual debe seleccionarse entre las doce opciones disponibles:
El premio mayor se obtiene cuando el número elegido coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para obtener el pago máximo.
Esta combinación entre número y signo convierte al Super Astro Luna en una alternativa diferente dentro de los juegos de suerte y azar disponibles en el país.
El Super Astro Luna también ofrece una modalidad llamada “Todos los Signos”, pensada para quienes desean ampliar sus probabilidades de acierto.
Con esta opción, el jugador puede apostar un mismo número asociado a los doce signos del zodiaco. Para activarla, simplemente debe solicitarla al momento de realizar la apuesta.
De esta forma, el número seleccionado queda vinculado a todos los signos, lo que incrementa las posibilidades de coincidir con el resultado final.
Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, permitiendo probar diferentes combinaciones dentro de un mismo comprobante.
El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días de la semana, aunque el horario puede variar dependiendo de la jornada:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados para que los jugadores puedan consultar rápidamente si su apuesta fue ganadora.
Otra de las características de este juego es que permite realizar apuestas con diferentes montos, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.
Los valores establecidos son:
Así, cada jugador puede decidir cuánto dinero invertir según su estrategia o la combinación de número y signo que desee jugar.
El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales avaladas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar por internet generalmente se deben seguir algunos pasos básicos:
Este sistema permite participar en el sorteo desde cualquier lugar con acceso a internet.
Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.
Entre los requisitos básicos se encuentran:
Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:
Estos son algunos de los resultados recientes del Super Astro Luna:
Estos resultados permiten a los jugadores seguir el historial reciente del sorteo y comparar sus apuestas con las combinaciones ganadoras de los últimos días.