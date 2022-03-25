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Blu Radio  / Hipopótamos en Colombia

Hipopótamos en Colombia

Ataque de hipopótamo a turistas en una lancha en Botsuana.
Sociedad

Video: Hipopótamo ataca a turistas en una lancha en Botsuana

Cria que murió en Puerto Nare
Antioquia

Murió cría de hipopótamo rescatada tras ser hallada por una familia en Puerto Nare, Antioquia

hipopótamo rescatado
Antioquia

Rescatan cría de hipopótamo recién nacido en Puerto Nare, Antioquia: tenía desnutrición

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Presencia de hipopótamos en ciénagas de Barrancabermeja afecta a pescadores

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Barrancabermeja pide prioridad para controlar hipopótamos invasores

Hipopótamos
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Diputados paisas pidieron celeridad a Minambiente para tramitar con India translado de hipopótamos

Hipopótamos
Nación

Colombia pide a India autorización para trasladar 80 hipopótamos

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Un magnate indio quiere llevarse a los hipopótamos de Pablo Escobar para evitar eutanasia

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Antioquia

No hay alternativas: juez avaló eutanasia para 80 hipopótamos del Magdalena Medio

Hipopótamos
Antioquia

Cornare criticó a MinAmbiente por lenta respuesta en traslocación de hipopótamos a otros países

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