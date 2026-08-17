Cifra de muertos por terremoto sube a 130 en Cali; cinco siguen atrapados en hospital HUV

Las labores de búsqueda y rescate continúan en distintos sectores de Cali, especialmente en el sur de la ciudad, luego del terremoto registrado el pasado lunes. De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, 94 personas permanecen desaparecidas y que podrían estar bajo los escombros de las estructuras afectadas.

Entre las personas que aún son buscadas se encuentran cinco que permanecen atrapadas en el Hospital Universitario del Valle, una de las edificaciones que sufrió graves afectaciones. Los organismos de socorro mantienen un amplio operativo que comenzó desde las primeras horas de la emergencia.

Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios. AFP

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que los trabajos se han concentrado en la remoción cuidadosa de los escombros, con la participación de equipos especializados, con el propósito de avanzar en la recuperación de las personas y garantizar el respeto por las víctimas y sus familias.

“Movilidad de escombros, a través de los grupos de socorro más especializados, para respetar la dignidad de las familias y las personas que aún están ahí. Se está haciendo un movimiento lento, minucioso, de remoción de escombros y, hasta el momento, no hemos encontrado las personas que quedaron atrapadas”, dijo Lesmes.



Precisó que en el Hospital Universitario del Valle se movilizan más de 8.000 personas al día entre pacientes, trabajadores, estudiantes y familiares. “Es por eso que el hospital hoy ha hecho una contención en el número de personas que están circulando y ha abierto los espacios para tratar de recuperar cinco personas que están aún entre los escombros”.

La tecnología ha sido otro de los elementos utilizados durante la emergencia. Drones con cámaras térmicas, sonómetros y otros equipos especializados han permitido localizar posibles señales entre los escombros. Durante la primera jornada, este despliegue contribuyó al rescate con vida de tres personas.

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El Hospital Universitario del Valle presenta una de las situaciones más complejas. Según las primeras evaluaciones, entre el 40 % y el 45 % de su infraestructura resultó afectada, mientras que algunas zonas permanecen bajo evaluación debido al riesgo de un posible colapso.

Las autoridades y los organismos de socorro aseguran que las labores de búsqueda continuarán hasta agotar todas las posibilidades de encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas.