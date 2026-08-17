Terremoto dejó a Roldanillo con graves daños: ciudadano alerta que “no hay dónde habitar”

El terremoto que sacudió al país dejó graves afectaciones en Roldanillo, Valle del Cauca. De acuerdo con Alexander Zapata, ciudadano del municipio, cerca del 90 % de la población y la infraestructura de la localidad resultaron afectados, con daños concentrados especialmente en sectores turísticos, hoteleros y culturales.

Zapata explicó en diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio que la emergencia golpeó espacios que durante años habían sido acondicionados para recibir visitantes y desarrollar actividades deportivas relacionadas con el parapentismo y el vuelo libre.

“El municipio de Roldanillo pues se encuentra en un 90% afectado con el pasado terremoto de ya casi 8 días debido a que está destruido toda la zona turística, la zona hotelera, la zona de donde se llevaban a cabo los campeonatos nacional, internacional, mundial, latinoamericano de parapente y vuelo libre de ala delta”, señaló.



¿Qué pasó con los hoteles y sitios turísticos de Roldanillo?

Según Zapata, una de las principales consecuencias del terremoto se observa en la infraestructura destinada al turismo. El habitante indicó que varios hoteles y lugares de alojamiento tendrían que ser demolidos, mientras otros podrían ser restaurados.



La situación también ha obligado a algunas personas a trasladarse temporalmente hacia municipios cercanos como La Unión, El Dovio, Bolívar y Salsal. Además, señaló que algunas edificaciones continuaron presentando afectaciones después de las lluvias registradas recientemente.

“Los hoteles y los sitios de albergues deben ser demolidos en su gran mayoría. Algunos tienen de pronto la posibilidad de volver a restaurarse, pero por el momento no hay dónde habitar”, explicó Zapata en diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio.

Publicidad

Grietas cerca del río Cauca generan preocupación

Otro de los puntos mencionados durante la conversación fue la aparición de grietas en los terrenos cercanos a los farillones que controlan el cauce del río Cauca. Según Zapata, el reporte fue realizado por el distrito de riego del sector del RUT.

El habitante explicó que las grietas, que tendrían entre 20 y 30 centímetros, aparecieron como consecuencia del terremoto y podrían afectar zonas agrícolas si se presenta una inundación.

Publicidad

“El terremoto fue tan fuerte que ha hecho en su recorrido grietas en el terreno cerca de 20 a 30 centímetros”, precisó Zapata.

El entrevistado aclaró además que, contrario a lo planteado durante la conversación, en Roldanillo actualmente atraviesan una época de verano y vientos, asociada a las condiciones climáticas de agosto.

Zapata destacó la llegada de ayudas humanitarias provenientes de diferentes lugares y agradeció la solidaridad de personas en Colombia y en el exterior. Mencionó el envío de frazadas, alimentos, agua y medicinas, así como la disposición de profesionales para contribuir con conocimientos en la reconstrucción.

También señaló que el hospital se encuentra colapsado y que una de las principales preocupaciones es la recuperación de la actividad económica, debido al peso que tiene el turismo para la región.

“Las ayudas humanitarias, agradecemos a todo Colombia, inclusive a personas del exterior que hacen la forma de cómo enviar frazadas, alimentos, agua, medicinas, porque el hospital está totalmente colapsado”, destacó.

Para Zapata, la afectación de hoteles, espacios turísticos y lugares culturales representa también un problema para el sostenimiento económico de Roldanillo. Según explicó, buena parte de la actividad de la región depende de los visitantes que llegan por el parapentismo, el vuelo libre, los senderos ecológicos, el avistamiento de aves, el arte y la cultura.

El habitante pidió mantener la solidaridad con el municipio y resaltó la importancia de que Roldanillo continúe recibiendo apoyo mientras enfrenta las consecuencias del terremoto.

Publicidad

“Entonces vivimos en un 90% del turismo y al estar así ya en situaciones tan lamentables, el desempleo va a ser mayor. Entonces esperamos que sigan aportando y colaborando solidariamente”, mencionó Zapata.

Escuche la entrevista completa aquí: