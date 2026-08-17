Shakira construirá 10 escuelas y donará un millón de dólares en el Chocó tras terremoto

San José del Palmar en el departamento del Chocó fue el epicentro del terremoto de magnitud de 7.4 del pasado 10 de agosto que afectó varias zonas del país. Esta región ha sufrido con graves afectaciones y muchas escuelas colapsaron durante esta emergencia.

Ante esta situación, Shakira llegó este lunes festivo al departamento para ver la situación de manera personal para ayudar desde su Fundación Pies Descalzos y, en diálogo con medios de comunicación, anunció que se hará la construcción de 10 escuelas y ayudar a todos los niños que terminaron afectados por esta situación.

"Quiero llamar la atención de gobiernos, a la ayuda internacional, del sector privado y en todo el mundo para que envían la protección, cobijo, techo, ayuda, ayuda médica, pero llega un momento en donde el Chocó se tiene que reconstruir y este ha sido un sitio muy abandonado. Esto no puede pasar ahora, no podemos permitir que suceda otra vez. Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó", expresó.

"El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (...) Hay una deuda histórica con el Chocó (...) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a… pic.twitter.com/Gu1mdGFdeS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

La artista reiteró su compromiso para ayudar al departamento y fue enfático que "se necesita ayuda gubernamental", no solo local, sino de todo el Gobierno nacional para que esta zona pueda a resurgir del dolor que dejó el terremoto y los damnificados puedan tener una vida con garantías.



"Cada día que un niño no va a la escuela, es un día que pasamos al futuro. He estado conversando con todos los que conozco (....) Esos esfuerzos van a ser complementados con mis socios, hemos podido recoger un millón de dólares que pondremos para la reconstrucción de las escuelas que han terminado destruidas. Vamos a reconstruir a la Universidad Tecnológica del Chocó (...) A Howard Buffett le dije: '¿Me acompañas al Chocó? y no pensó en hacerlo'... Él que es una de las personas más humanitarias y amorosas que he conocido, él va ayudarnos a construir 10 escuelas en el Chocó. Por eso era importante venir hoy, estamos luchando para conseguir apoyo del sector privado y de gobiernos", dijo.

Pidió ayuda de gobiernos como el de Reino Unido, Japón, Estados Unidos y muchos más para que ayuden esta región y no la dejen a su suerte, además que expresó su apoyo y cariño por esta región al igual que lo ha hecho desde hace décadas con su fundación Pies Descalzos. Desde su lado llegará el millón de dólares en apoyo a la reconstrucción de la región.