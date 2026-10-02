Camacol anuncia alternativas de vivienda para familias que perdieron sus hogares tras el terremoto

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto tendrá nuevas alternativas para las familias damnificadas en Cali. El sector constructor anunció que pondrá a disposición unidades de vivienda ya terminadas para acelerar la reubicación de los hogares que perdieron sus inmuebles y evitar que tengan que esperar varios años mientras avanzan los procesos de reconstrucción.

La directora regional de Camacol Valle, Alexandra Caña, explicó que esta estrategia se articula con el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, y contempla tanto viviendas disponibles como proyectos que puedan desarrollarse, posteriormente, en los sectores donde colapsaron edificaciones.

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“En este momento tenemos alrededor de 869 unidades de vivienda, y si eso lo ampliamos hasta junio del año entrante, podemos ingresar 1.600 unidades de vivienda, y si lo ampliamos a diciembre del año entrante, podemos estar hablando de más de 2.500 unidades de vivienda”, dijo la directora.

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Durante la Feria de la Vivienda de Camacol Valle, que se realiza desde este 2 de octubre y hasta el 4 de octubre en el Centro Comercial Jardín Plaza, 14 constructoras ofrecerán un bono solidario para las familias damnificadas. Este beneficio busca reducir el valor de la cuota inicial y puede complementarse con otros subsidios de vivienda.

“Es un apoyo a la cuota inicial de la vivienda, que puede ir desde los 5 millones hasta los 20 millones de pesos, y que pueden ir de manera complementaria con lo que seguramente vamos a ver en próximos días del subsidio del Fondo Milagro, del subsidio distrital de vivienda y del subsidio de las cajas de compensación”, explicó Caña.

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Para acceder al bono, las familias deben presentar el RUT que recibieron durante el proceso de censo de afectados. La funcionaria señaló que en Cali unas 14.000 unidades de vivienda resultaron afectadas, mientras que en todo el Valle del Cauca se contabilizan 105.000 hogares afectados, de los cuales 26.000 presentan daños graves en sus viviendas.