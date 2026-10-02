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Más de 100 vehículos nuevos llegarán a Emcali para mejorar su capacidad ante emergencias

Desde las Empresas Municipales de Cali se anunció una inversión de $49.995 millones para incorporar maquinaria, vehículos pesados, carrotanques y equipos especializados.

Maquinaria de EMCALI.
EMCALI.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, avanzan en la modernización de su flota operativa con la incorporación gradual de 112 vehículos y equipos especializados, en un proceso que contempla una inversión de $49.995 millones.

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La decisión se conoce después de la emergencia registrada en Cali el pasado 10 de agosto, cuando la infraestructura de la empresa y el trabajo de sus cuadrillas fueron utilizados para atender afectaciones, apoyar labores de rescate y remover escombros.

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La incorporación de los nuevos equipos se realizará por etapas y los tiempos dependerán de los procesos de fabricación, importación, matrícula, adecuación y pruebas de seguridad. El cronograma contempla periodos que van desde 60 días hasta 14 meses.

El gerente general de EMCALI, Roger Mina, aseguró que la renovación busca aumentar la capacidad de respuesta de la empresa ante emergencias y garantizar la atención de los usuarios.

“EMCALI tiene que estar preparada para responder cuando Cali y la región más lo necesitan. La atención oportuna que brindamos tras la emergencia demostró que cada máquina, cada herramienta y la entrega de nuestros trabajadores son vitales para proteger y acompañar a los ciudadanos”, señaló Mina.

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El plan incluye además la desintegración física y administrativa de 55 vehículos que ya cumplieron su vida útil y permanecen fuera de servicio en talleres de la empresa.

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La modernización se suma a los 608 equipos que actualmente hacen parte de la flota activa de EMCALI y a los 35 vehículos que fueron rehabilitados integralmente durante el plan de recuperación ejecutado en 2025.

La empresa señaló que los nuevos vehículos serán destinados a fortalecer las diferentes áreas operativas y mejorar la capacidad de atención ante emergencias y requerimientos de los usuarios en Cali y la región.

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