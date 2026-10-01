Hallan sin vida a teniente de navío de la Armada en Base Naval de Málaga, en Buenaventura

La teniente de navío Daniela Nayarit García Ospino, de 31 años, fue hallada sin vida en la vivienda familiar que tenía asignada en la Base Naval de Málaga, en Buenaventura, Valle del Cauca.

Según informó la Armada Nacional, el cuerpo de la oficial fue encontrado por su cónyuge, quien dio aviso a las autoridades para iniciar el procedimiento correspondiente. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Buenaventura, donde se adelantan las diligencias para establecer las circunstancias y la causa de su fallecimiento.

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García Ospino era natural de Barranquilla y tenía una trayectoria de 11 años y tres meses de servicio en la Armada Nacional. Actualmente se desempeñaba como comandante del buque ARC José María Palas.

Las autoridades serán las encargadas de determinar qué ocurrió, mientras Medicina Legal avanza con los estudios y el dictamen correspondiente para establecer la causa de la muerte.



La Armada Nacional expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la oficial y señaló que acompaña a sus seres queridos en este momento.