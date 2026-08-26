Quiénes serían los primeros criminales en ser trasladados a barcos de la Armada

Alias 'Digno Palomino', alias 'El Negro Ober' y el exjefe paramilitar alias 'Macaco' serían los primeros reclusos en ser trasladados a las fragatas de la Armada Nacional. La medida forma parte del plan de reclusión especial marítima de alta seguridad impulsado por el Gobierno nacional.

Según reveló Noticias Caracol, la estrategia proyecta ubicar a los 40 delincuentes más peligrosos del país en cuatro buques de guerra de la Armada. La ejecución de esta primera fase iniciaría en un plazo de tres meses.



Quiénes serían los primeros en la lista de traslado

El listado preliminar abarca a jefes de estructuras señalados de articular homicidios, extorsiones y acciones de amedrentamiento en el territorio nacional.

ARC Gloria en el océano // Foto: Blu Radio

Entre los primeros nombres que contempla el plan gubernamental están:



'Digno Palomino': identificado como máximo líder y fundador de la organización criminal 'Los Pepes', con accionar en Barranquilla.

identificado como máximo líder y fundador de la organización criminal 'Los Pepes', con accionar en Barranquilla. Alias 'El Negro Ober': cabecilla de 'Los Rastrojos', señalado de dirigir redes de extorsión y homicidios en la costa Caribe.

cabecilla de 'Los Rastrojos', señalado de dirigir redes de extorsión y homicidios en la costa Caribe. Alias 'Macaco': exjefe paramilitar que cumple condena en el país y que en 2007 ya había sido recluido temporalmente en un buque militar antes de su extradición a Estados Unidos.

Durante un acto con la nueva cúpula militar, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a las acciones contra los grupos armados. "A los bandidos como alias ‘Miquito’, ‘Caballo’, ‘El Primo’, ‘Hormiga’, ‘Huequito, el ‘Negro Ober’, ‘Pequeño’, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad", sostuvo el mandatario.



Las condiciones de reclusión en alta mar

De acuerdo con los detalles del plan, los 40 capturados seleccionados permanecerán en camarotes adaptados como celdas.

Los reclusos estarán siempre esposados, dispondrán de 16 elementos de aseo y solo tendrán derecho a recibir 20 minutos de sol al día.



Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia - Juan Cano

Para cumplir con esta labor de custodia, la Armada Nacional dispone de cuatro embarcaciones de guerra medianas: el ARC Almirante Padilla, el ARC Caldas, el ARC Antioquia y el ARC Independiente.

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De manera paralela a la habilitación de los buques, el jefe de Estado ordenó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reforzar las labores de control en las cárceles del país.

El Gobierno nacional ratificó además que no mantendrá diálogos con estructuras de la delincuencia organizada. En esa línea, el Ejecutivo confirmó la firma de 30 órdenes de extradición hacia el exterior en los primeros 17 días de la administración.

