Así quedó la nueva cúpula de la Policía: estos son los comandantes de Bogotá, Cali, y otras ciudades

La Policía Nacional comenzó una nueva etapa bajo el mando del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien asumió oficialmente como director de la institución y anunció una serie de cambios y ratificaciones en cargos estratégicos de la fuerza.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Barrera aseguró que llega al cargo con el propósito de preservar el legado de la institución y fortalecer sus capacidades para enfrentar los desafíos de seguridad del país. También señaló que trabajará de manera articulada con las Fuerzas Militares y que su gestión estará enfocada en la protección de la vida, la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos.

“Hoy comienza una nueva etapa y la construiremos juntos, con contundencia, disciplina y vocación de servicio”, expresó el nuevo director.

Según informó la Policía, este 26 de agosto, bajo el liderazgo de Barrera la institución buscará fortalecer la prevención del delito, la lucha contra las estructuras criminales, la coordinación con las autoridades y el bienestar de los uniformados. También contempla la creación de bloques integrados por la Fuerza Pública y articulados con autoridades administrativas para reforzar la seguridad en las principales ciudades.



Los comandantes de las principales ciudades

Uno de los principales movimientos está en las comandancias metropolitanas. El general Giovanni Cristancho Zambrano continuará al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras que otras de las principales ciudades del país tendrán nuevos responsables.



Giovanni Cristancho asume como nuevo comandante de Policía de Bogotá. Foto: Suministrada

En Cali, el comandante será el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos. En Medellín, denominada oficialmente Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, asumirá el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala.

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En Bucaramanga continuará al frente el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, mientras que en Barranquilla la responsabilidad estará en manos de la general Sandra Liliana Rodríguez Castro.

En el caso de Fajardo, Barrera explicó que actualmente adelanta el curso para ascender al grado de general y que su ascenso estaría previsto para diciembre.

La nueva distribución también contempla cambios en otras metropolitanas. Cartagena estará bajo el mando del coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez; Cúcuta, del coronel Pedro José Saavedra Pinzón; Tunja, del coronel Alfonso Burbano González; y Santa Marta, del coronel Jeyson Haird López Puerto.

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Dentro de la estructura nacional también se mantienen algunos oficiales en posiciones clave. El brigadier general William Castaño Ramos continuará como director de Antinarcóticos, mientras que el documento de la institución relaciona al brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama como jefe Nacional de Administración de Recursos.

En otras áreas estratégicas, la nueva estructura contempla a la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte como inspectora general y también fue designado el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán como director de Carabineros y Protección Ambiental. En la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, continuará el coronel Elber Alfonso.

La nueva dirección plantea que estos nombramientos hacen parte de una estrategia para fortalecer el servicio de Policía en los territorios, mejorar la coordinación con autoridades locales y regionales y responder de manera más rápida a los principales problemas de seguridad.