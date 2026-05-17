Cuba habría adquirido más de 300 drones y estaría pensando en atacar la base naval de Guantánamo

El medio de comunicación norteamericano Axios asegura que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque de Rusia e Irán desde 2023, y que parte de ese armamento fue almacenado en puntos estratégicos de la isla.

Según inteligencia citada por el medio, funcionarios cubanos habrían discutido posibles ataques contra la base naval de Guantánamo, barcos militares de Estados Unidos y objetivos cercanos a Key West, en Florida, ubicada a solo 90 millas de Cuba.

Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa.#LaPatriaSeDefiende 🇨🇺 https://t.co/hmCB9lEVBA — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 17, 2026

Axios menciona que Washington considera una amenaza creciente la cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán, pues contaría con la presencia de asesores iraníes y centros de espionaje operados por Rusia y China en territorio cubano.



En medio de la tensión, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el 14 de mayo a La Habana para advertir sobre posibles consecuencias ante cualquier acción hostil, pues les habría pedido desmantelar su gobierno totalitario para poner fin a las severas sanciones estadounidenses, según dijo un funcionario de la CIA a Axios.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, por medio de la red social X, acusó a Estados Unidos de intentar justificar una agresión contra la isla. Agregó que “EE. UU. es el país agresor. Cuba, el país agredido”.

El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles. EEUU es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 17, 2026

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Por su lado, la Cancillería cubana también respondió por medio de un mensaje en X, diciendo que “si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa”.

Sin embargo, según Axios, funcionarios estadounidenses aseguran que Cuba no representa una amenaza militar inmediata. Aun así, admiten preocupación por el rápido desarrollo de su programa de drones.

