Teniente asesinado en Cauca dejó una trayectoria como nadador de Santander y la Policía

Antes de vestir el uniforme de la Policía y alcanzar el grado de teniente, Álvaro José Medina Peña, asesinado en el departamento del Cauca, pasó buena parte de su vida entre piscinas, entrenamientos y competencias. Desde niño se dedicó a la natación y llegó a representar a Santander en diferentes competencias regionales y nacionales.

El uniformado, oriundo de Piedecuesta, hizo parte del club Neptuno Santander y de la Selección Santander de Natación, donde se destacó por sus resultados deportivos y consiguió medallas en competencias nacionales.

Juan Sebastián Guerra Ruiz, quien fue su entrenador desde las categorías infantiles, recuerda a Medina Peña como un deportista disciplinado y comprometido con la natación, una actividad que, según cuenta, mantuvo durante buena parte de su vida.

“Álvaro José Medina era un muchacho increíble, un gran nadador. Desde las categorías infantiles hizo parte del proceso conmigo como entrenador. Prácticamente nadó toda su vida”, recordó Guerra Ruiz.



Su vínculo con el deporte continuó incluso después de ingresar a la Policía. Ya como integrante de la institución, siguió practicando natación y representó a la Policía en diferentes competencias nacionales.

Para su entrenador, la historia deportiva de Álvaro José también estuvo marcada por el acompañamiento de su familia. Recuerda especialmente a su padre, quien lo llevaba a los entrenamientos en horas de la madrugada o durante la noche, demostrando el compromiso que tenían con el proceso deportivo del joven.

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“Era un deportista maravilloso. Tuvo medallas a nivel nacional y prácticamente siguió nadando como formación de vida, que era lo que siempre buscábamos hacer como entrenadores: que siguieran nadando toda la vida”, señaló.

Con los años, Medina Peña cambió las piscinas por el servicio policial, pero mantuvo el deporte como parte de su vida. Para Guerra Ruiz, además de sus logros como nadador, será recordado por sus cualidades personales y por la familia que lo acompañó durante su formación.

Álvaro José Medina Peña era el subcomandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca. El uniformado se desplazaba hacia El Bordo para apoyar actividades relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad cuando fue obligado a bajar del bus en el que viajaba. Posteriormente fue encontrado muerto.