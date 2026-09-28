Pese a la sequía en Santander, no hay riesgo de racionamiento de agua en Bucaramanga

La intensa sequía que atraviesa Santander ya genera dificultades en el suministro de agua en 13 municipios del departamento, donde la reducción de los caudales de ríos y quebradas ha obligado a implementar racionamientos.

La situación, sin embargo, es diferente en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. De acuerdo con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, por ahora no existe una alerta que haga prever restricciones en el servicio, debido a las condiciones de las fuentes que abastecen al sistema.

Carlos Suárez, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la empresa mantiene un monitoreo permanente de las fuentes de abastecimiento y que, hasta el momento, no se registra un impacto que comprometa el suministro de agua.

“Hoy no tenemos ningún impacto fuerte o de emergencia sobre las fuentes. Nosotros monitoreamos las fuentes de manera permanente y estamos tranquilos por el momento frente a la capacidad de suministro”, señaló el gerente.



Suárez agregó que el sistema cuenta además con el embalse de Tona, que permitiría responder ante una eventual afectación de las fuentes por una sequía más prolongada.

Según explicó, el embalse tiene capacidad para suplir durante aproximadamente cuatro meses la demanda de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana de manera autónoma, mientras se recuperan las fuentes de abastecimiento.

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“Hoy no hay racionamiento. En caso de un impacto sobre las fuentes, pudiéramos suplirlo durante cuatro meses mientras se recupera la fuente”, indicó.

El Acueducto señaló que continuará realizando seguimiento permanente a los niveles y condiciones de las fuentes, en medio de una temporada seca que ya ha generado restricciones en otros municipios de Santander.