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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lucas Murillo reapareció tras su cirugía: “Estoy bien y espero volver pronto a Cúcuta”

Lucas Murillo reapareció tras su cirugía: “Estoy bien y espero volver pronto a Cúcuta”

Mientras continúa con terapias, medicamentos y ejercicios para recuperar progresivamente su movilidad, Lucas mantiene un objetivo claro: volver a Cúcuta y reencontrarse con su familia.

Lucas Murillo soportó cirugía de ocho horas, se encuentra en etapa de recuperación .jpg
Imagen suministrada por la familia. Lucas Murillo soportó cirugía de ocho horas, se encuentra en etapa de recuperación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Lucas Francesco Murillo, el niño de siete años oriundo de Cúcuta que se hizo conocido en el país por pedir ayuda para recibir atención por su compleja cardiopatía congénita, entregó un nuevo mensaje sobre su estado de salud tras superar una cirugía de corazón abierto.

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Desde la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, donde permanece hospitalizado, el menor apareció en un video en el que aseguró que se encuentra bien, aunque todavía presenta algunas molestias propias del procedimiento.

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“Pues estoy bien y ya me hice la cirugía y también me duele un poco, pero me pone medicamento y también hago terapia y también me pone a caminar”, contó Lucas.

Le puede interesar: El nuevo comienzo de Lucas Murillo tras cirugía de corazón: médicos esperan verlo jugar fútbol

El niño también explicó que ya comenzó a alimentarse nuevamente por la boca y que continúa recibiendo parte de sus medicamentos o alimentación mediante una sonda gastrointestinal, como parte del proceso de recuperación.

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“También como por la boca”, relató Lucas, quien además manifestó su deseo de regresar pronto a su ciudad y reencontrarse con su familia: “Pronto voy a ir allá, pronto voy a ir a Cúcuta”.

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Lucas avanza en su recuperación

El nuevo mensaje se conoce después de que Lucas fuera sometido el pasado 21 de septiembre a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento de alta complejidad realizado a corazón abierto en la Fundación Cardiovascular. La intervención buscaba mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones y disminuir la carga de trabajo de su corazón.

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Tras la operación, el menor permaneció bajo vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos y los especialistas señalaron que las primeras 72 horas eran determinantes para observar su evolución. Posteriormente, la Fundación Cardiovascular reportó una respuesta favorable al procedimiento y una mejoría en sus niveles de saturación.

El caso de Lucas había generado atención nacional luego de que su familia difundiera un video en el que el niño solicitaba ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para acceder al tratamiento que necesitaba. Tras su traslado desde Cúcuta a Santander, fue sometido a diferentes valoraciones y a un cateterismo antes de que la junta médica definiera la cirugía de Fontan.

Ahora, mientras continúa con terapias, medicamentos y ejercicios para recuperar progresivamente su movilidad, Lucas mantiene un objetivo claro: volver a Cúcuta y reencontrarse con su familia.

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