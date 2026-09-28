Ni con tutela han construido escuela en San Vicente de Chucurí; siete años de espera

Han pasado más de siete años desde que la comunidad de la vereda El 32, en San Vicente de Chucurí, acudió a la justicia para reclamar una escuela digna y segura para sus niños. Aunque en 2019 fueron emitidos dos fallos de tutela a su favor, la nueva sede de la Institución Educativa Miradores de Llana Caliente, sede 14 Kilómetro 32, todavía no ha sido construida.

La antigua escuela, que tenía más de 69 años, llegó a un avanzado estado de deterioro por las lluvias y las condiciones climáticas de la zona. Según la comunidad, las paredes presentan desprendimientos y la estructura representa un riesgo para estudiantes, docentes y habitantes del sector.

Por esta razón, los cerca de 20 niños que cursan desde primera infancia hasta quinto de primaria reciben actualmente sus clases en un puesto de salud que fue prestado de manera temporal. Lo que inicialmente sería una solución por dos años ya supera los cuatro años y, de acuerdo con los padres de familia, el lugar también comenzó a presentar problemas como goteras, agrietamientos y aberturas en los pisos.

“Estamos en un lugar prácticamente prestado, donde todos los niños tienen que estar juntos. Necesitamos que ellos también tengan todos los beneficios que trae una institución educativa”, manifestó uno de los padres de familia.



La comunidad recuerda que el primer fallo de tutela fue emitido el 30 de julio de 2019 y un segundo fallo el 10 de septiembre de ese mismo año. Las decisiones judiciales establecieron obligaciones para garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo y avanzar en las obras necesarias.

Ante el incumplimiento, también se han presentado actuaciones dentro de un incidente de desacato. En octubre de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal requirió a autoridades departamentales y municipales para que dieran cumplimiento a la decisión judicial. Posteriormente, en 2024, la Alcaldía contrató los estudios y diseños del proyecto.

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El proyecto para construir la nueva sede tiene un valor estimado de $1.842 millones, de los cuales cerca de $1.759 millones corresponden a la obra y 82,9 millones a la interventoría. La ejecución está proyectada para seis meses.

Además, el 20 de diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Tierras adjudicó a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí el predio de más de 4.496 metros cuadrados destinado a la escuela, un paso necesario para avanzar en el proyecto.

Sin embargo, la construcción todavía no comienza. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Educación Departamental en mayo de 2026, el proyecto aún no contaba con viabilidad técnica integral y permanecía en proceso de subsanación de observaciones por parte del municipio.

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La Gobernación explicó que la Alcaldía de San Vicente de Chucurí es la responsable de la estructuración inicial del proyecto, mientras que la Secretaría de Educación Departamental realiza labores de revisión, acompañamiento y viabilización. El proyecto también fue remitido a la Secretaría de Infraestructura para revisar componentes como estructura, electricidad, redes hidrosanitarias, suelos, topografía, aspectos ambientales y presupuesto.

En una mesa técnica realizada el 30 de abril de 2026 se estableció que el proyecto estaba en revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental, a la espera de que el municipio completara los requisitos y subsanara las observaciones necesarias para avanzar hacia la viabilidad integral.

Mientras los trámites continúan, los estudiantes siguen recibiendo clases en el lugar prestado y la comunidad mantiene la preocupación por las condiciones de ese espacio.

Los padres de familia aseguran que no están pidiendo más que el cumplimiento de una decisión judicial y una infraestructura adecuada para los niños de esta zona rural.

“Exigimos que se cumpla la ley. No más demoras”, es el llamado que hoy hacen las familias del Kilómetro 32, que después de años de trámites y promesas siguen esperando que la escuela deje de ser un proyecto sobre el papel y se convierta en una realidad.