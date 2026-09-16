Santander, segundo en competitividad de educación superior; con retos para retener talento

Santander ocupa el segundo lugar nacional en competitividad en educación superior, de acuerdo con el I Informe de Cifras de la Educación Superior en Santander, elaborado por el Observatorio de Educación de Santander. El departamento se ubica además en el cuarto lugar del país en crecimiento de nuevos estudiantes entre 2019 y 2025, con un aumento acumulado de 26,88 %.

El informe señala que en 2025 Santander registró 55.563 estudiantes que ingresaron por primera vez a la educación superior, mientras que el total de matriculados llegó a 133.336. La oferta está conformada por instituciones públicas y privadas, con una participación mayoritaria de las primeras.

Uno de los indicadores que sobresale es la calidad de los programas. El 29 % de los programas profesionales de pregrado del departamento cuentan con acreditación de alta calidad, porcentaje que ubica a Santander en el segundo lugar nacional, detrás de Antioquia, que registra 30 %.

A estos resultados se suma el peso económico de las instituciones de educación superior. Cinco universidades analizadas en el informe son consideradas la segunda fuerza económica de Santander por ingresos, después de la empresa de servicios públicos ESSA. En conjunto, registraron ingresos por $1,69 billones durante 2025 y reunieron más de 106.000 estudiantes.



Sin embargo, el crecimiento en el acceso también plantea el desafío de lograr que los estudiantes permanezcan en el sistema y que, una vez formados, encuentren oportunidades laborales en la región. El informe plantea la necesidad de mejorar condiciones como conectividad, seguridad, movilidad y costo de vida, además de generar incentivos que favorezcan no solo la llegada, sino también la permanencia de los estudiantes.

Aunque el documento no presenta una tasa específica de deserción universitaria, sí advierte sobre los retos relacionados con la permanencia y, en el ámbito laboral, con la fuga de talento. El objetivo, plantea el informe, es fortalecer la relación entre universidades, empresas y gobierno para generar empleos calificados, innovación, emprendimiento e inversión y evitar que el talento formado en Santander termine buscando oportunidades fuera del departamento.

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Para Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander presenta indicadores de acceso superiores al promedio nacional, aunque todavía existe una población importante que no logra llegar a la educación superior.

“Son mejores indicadores que el promedio nacional. De pronto no con ánimo de conformarnos con ello, pero en Santander hay una tasa de tránsito inmediato mejor que los promedios nacionales, faltando todavía muchas personas por acceder a la educación superior”.

El rector también señaló que el acceso está condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de cupos en las universidades públicas y por las posibilidades económicas de las familias para asumir el costo de la educación privada.

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En ese sentido, Montoya llamó la atención sobre las dificultades de financiación. Explicó que el ICETEX, una de las principales herramientas para financiar el acceso a la educación superior en Colombia, ha reducido en los últimos años el número de nuevos créditos otorgados.

“El ICETEX ha sufrido una reducción de su presupuesto en los últimos dos años para otorgar nuevos créditos. Lo que antes a nivel nacional era más o menos 60.000 nuevos créditos, en los últimos años han sido entre 10.000 y 15.000 nuevos créditos a nivel nacional”.

Para el rector, ampliar el acceso requiere fortalecer tanto la capacidad de las universidades públicas como las alternativas de financiación para quienes optan por instituciones privadas. El informe, por su parte, plantea que el siguiente reto para Santander no es únicamente atraer estudiantes, sino crear las condiciones para que puedan permanecer, culminar su formación y posteriormente encontrar oportunidades que permitan retener ese talento en el departamento.