Sin servicios de salud, docentes de Barichara por deuda de Fiduprevisora con el hospital

Docentes, pensionados y beneficiarios del magisterio en Barichara, Santander, denunciaron dificultades para acceder a los servicios de salud en el Hospital San Juan de Dios del municipio. Según el gremio, desde comienzos de septiembre el centro asistencial dejó de prestar atención a los usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Beatriz Rueda, docente y representante del gremio en Barichara, aseguró que la situación afecta a maestros de la zona urbana y rural, pensionados, beneficiarios y niños que hacen parte de sus núcleos familiares, lo que sería ceca de 100 personas.

De acuerdo con la docente, la suspensión estaría relacionada con una deuda que, según les han informado, mantienen la Fiduprevisora y los operadores del sistema de salud del magisterio con el hospital. Rueda afirmó que se trataría de obligaciones acumuladas durante más de dos años.

La falta de atención también está afectando a docentes y beneficiarios que requieren medicamentos de manera permanente. Según explicó Rueda, para recibir algunos de estos tratamientos necesitan primero una valoración médica y la respectiva orden, trámite que no pueden realizar debido a la suspensión del servicio en el hospital.



“Hay personas que tienen medicamentos permanentes, como mi caso, y que tampoco los estamos recibiendo, porque necesitamos que el médico nos valore y haga la orden”, señaló Beatriz Rueda.

La docente cuestionó que los usuarios tengan que asumir las consecuencias de las dificultades administrativas y financieras entre las entidades responsables de garantizar la atención médica, mientras los integrantes del magisterio continúan realizando mensualmente sus aportes al sistema que son descontados de nómina.

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La situación genera preocupación entre las familias del magisterio, especialmente porque el Hospital San Juan de Dios es el centro asistencial local al que acudían para recibir atención sin tener que desplazarse a otros municipios.

Por esta razón, el gremio pidió al FOMAG, a la Fiduprevisora y al Gobierno Nacional intervenir para buscar una solución y garantizar nuevamente la prestación de los servicios de salud en Barichara.

“Los maestros, los pensionados, nuestros adultos mayores, nuestros beneficiarios y los niños no podemos seguir pagando las consecuencias de pleitos económicos ajenos a nosotros”, afirmó Rueda.

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Los docentes solicitaron que la atención médica sea restablecida de manera inmediata y sin interrupciones, mientras esperan que se resuelva el conflicto económico que, según su denuncia, mantiene suspendidos los servicios para los usuarios del magisterio en el municipio.