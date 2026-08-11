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Fiduprevisora cancelará anticipadamente proceso por $33.127 millones tras alerta de la Procuraduría

El proceso contemplaba el suministro de computadores de escritorio y portátiles bajo la modalidad de servicio tecnológico, pero la entidad decidió cerrarlo luego de que el organismo de control señalara posibles obstáculos para la participación de empresas interesadas y riesgos frente a las reglas que deben garantizar igualdad y competencia.

Fiduprevisora.
Fachada Fiduprevisora. Foto redes sociales @Fiduprevisora
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La Fiduprevisora deberá terminar anticipadamente un proceso de contratación por $33.127.881.408, destinado a suministrar equipos de cómputo de escritorio y portátiles bajo la modalidad CaaS, conocida como Computer as a Service.

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La decisión se produjo después de las advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación sobre posibles irregularidades en las condiciones del proceso.

Fiduprevisora
Fiduprevisora
Foto: Fiduprevisora

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El organismo de control intervino de manera preventiva y encontró varios riesgos que podían comprometer el desarrollo de la contratación. Entre ellos, señaló posibles problemas relacionados con la publicidad, la transparencia y la igualdad que deben garantizarse en este tipo de procedimientos.

La Procuraduría, a través de la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública, puso además la lupa sobre los requisitos exigidos a las empresas interesadas en presentar sus ofertas. Según las observaciones, algunas de estas condiciones podrían dificultar la participación de más proponentes y reducir la competencia.

Ante estas advertencias, la Fiduprevisora decidió poner fin al proceso antes de que avanzara hacia las siguientes etapas de contratación. La decisión fue adoptada teniendo en cuenta los riesgos identificados por el Ministerio Público y la necesidad de garantizar que los recursos y procedimientos de la entidad se manejen bajo las reglas establecidas.

La Procuraduría recordó que la contratación de la Fiduprevisora debe garantizar principios como la transparencia, publicidad, igualdad, economía, responsabilidad y selección objetiva, además de permitir la participación de los posibles oferentes en condiciones de competencia.

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