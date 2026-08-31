Desconocidos incendian dos ‘Tuk Tuks' en Barichara; Alcaldía pide investigación

Dos vehículos tipo motocarro fueron incinerados durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en los sectores de San Luis y Villa Santiago, en el municipio de Barichara, Santander.

La Administración Municipal rechazó los hechos y manifestó su preocupación por la afectación a las familias que dependen económicamente del servicio de transporte en estos vehículos.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía, habitantes de la zona se percataron de los incendios y actuaron oportunamente para controlar las llamas. Posteriormente, unidades de los Bomberos Voluntarios de Barichara atendieron la emergencia.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la incineración de los dos motocarros y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.



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Según la Administración Municipal, durante las primeras labores de investigación fueron identificadas cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones de los lugares donde se registraron los incendios, material que podría ser clave para esclarecer lo sucedido.

La Alcaldía hizo un llamado a los habitantes de Barichara que hayan presenciado los hechos o que cuenten con fotografías o videos para que entreguen esta información a la Estación de Policía o a la Administración Municipal.

Las autoridades buscan establecer si existe alguna relación entre los dos casos y dar con los responsables de estos hechos que generaron preocupación entre los habitantes del municipio.

