En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cristo Rey
Messi
Combates Guaviare
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Desconocidos incendian dos ‘Tuk Tuks' en Barichara; Alcaldía pide investigación

Desconocidos incendian dos ‘Tuk Tuks' en Barichara; Alcaldía pide investigación

Las autoridades buscan establecer si existe alguna relación entre los dos casos y dar con los responsables de estos hechos.

foto tuk tuk barichara incendio.jpg
Motocarro o 'Tuk Tuk' incendiado en Barichara
// Alcaldía de Barichara
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Dos vehículos tipo motocarro fueron incinerados durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en los sectores de San Luis y Villa Santiago, en el municipio de Barichara, Santander.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La Administración Municipal rechazó los hechos y manifestó su preocupación por la afectación a las familias que dependen económicamente del servicio de transporte en estos vehículos.

Últimas noticias

FOTO UIS FISICOMECÁNICAS.jpg
Santanderes

UIS fortalece su infraestructura con nuevos espacios para formación e investigación

Colegio Lucas Caballero de Suaita.jpg
Santanderes

Investigan a interventores por presuntas irregularidades en obra de colegio en Santander

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía, habitantes de la zona se percataron de los incendios y actuaron oportunamente para controlar las llamas. Posteriormente, unidades de los Bomberos Voluntarios de Barichara atendieron la emergencia.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la incineración de los dos motocarros y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Según la Administración Municipal, durante las primeras labores de investigación fueron identificadas cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones de los lugares donde se registraron los incendios, material que podría ser clave para esclarecer lo sucedido.

La Alcaldía hizo un llamado a los habitantes de Barichara que hayan presenciado los hechos o que cuenten con fotografías o videos para que entreguen esta información a la Estación de Policía o a la Administración Municipal.

Las autoridades buscan establecer si existe alguna relación entre los dos casos y dar con los responsables de estos hechos que generaron preocupación entre los habitantes del municipio.

Relacionados

Santander

Barichara

Incendio

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad