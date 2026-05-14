Bandas criminales retienen más de 20 motocarros en Atlántico y cobran cuotas para devolverlos

Un negocio redondo, con impacto directo a los motocarristas, es el que tendrían las bandas criminales en el municipio de Soledad, Atlántico, donde están arrebatándoles los vehículos de transporte público a los conductores para obligarlos a pagar extorsión.

El concejal de Soledad, Bryan Orozco, denunció que los motocarros ahora no solo deben pagar 80.000 pesos mensuales para que las bandas les impongan un sticker y les permita transitar por el municipio, sino que desde esta semana son obligados a pagar 18.000 pesos diarios para poder hacer carreras desde y hacia los centros comerciales, porque de lo contrario les arrebatan sus vehículos.

Como si fuera poco, el concejal advierte que al menos 22 vehículos fueron retenidos el pasado lunes a quienes se negaron a pagar y ahora les están cobrando 2 millones de pesos por su rescate. Para acceder a esta suma de dinero, les piden recurrir a cobradiarios o prestamistas 'gota a gota' que también harían parte de las mismas estructuras delincuenciales.

Al final, cada mes, los motocarristas están siendo obligados a pagar 620.000 pesos de extorsión, en circunstancias que tristemente se están normalizando.



“Quedó establecido un nuevo impuesto, pero lo más preocupante es que cualquiera que se monta en un motocarro, ve el sticker y le pregunta al chofer, él le cuenta la historia con total tranquilidad porque además de eso ya es aceptado en la comunidad que se pague la extorsión. Eso es gravísimo”, declaró a Blu Radio.

Asegura el concejal que, según las denuncias que él mismo ha recibido, existe un grupo de Whatsapp, donde los líderes de las bandas dictan órdenes a los conductores sobre cómo y dónde pueden operar los motocarros, y castigos para quienes incumplan sus mandatos.



Reacción policial

Dadas estas denuncias, la Policía Metropolitana de Barranquilla fortaleció su intervención en el municipio de Soledad, donde en las últimas horas fueron realizadas jornadas de prevención contra el homicidio, la extorsión y demás conductas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

“Estas intervenciones están conformadas por toda la capacidad institucional en materia de investigación criminal e inteligencia, así como por herramientas tecnológicas y operativas que incluyen con el apoyo de unidades de prevención y educación ciudadana y de los diferentes grupos de la Red de Participación Cívica, con el propósito de brindar una respuesta integral frente a cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de la comunidad”, escribieron en un comunicado.

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“Como parte de esta ofensiva institucional, se vienen adelantando intervenciones focalizadas y sostenidas dirigidas a comerciantes, conductores de transporte público, motocarros y comunidad en general, con el objetivo de anticiparse a la comisión de delitos y mitigar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos”, agregaron.

El brigadier general, Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas acciones articuladas permiten reforzar la capacidad de prevención y reacción de las autoridades frente a los delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana, reiterando el compromiso institucional de continuar desplegando todas las capacidades humanas, operativas para garantizar entornos más seguros en el municipio de Soledad.