Cae en Barranquilla hombre que tenía 9 armas en su casa, más de $18 millones en efectivo y 150 balas

En un operativo conjunto adelantado entre la Policía y la Fiscalía fue capturado en el barrio El Carmen alias ‘Young’, a quien le encontraron nueve armas de fuego en su casa, junto con 155 cartuchos, un silenciador, $18 millones y hasta mil dólares en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, el capturado presuntamente se dedicaba al tráfico ilegal de armamento para bandas criminales que operan en Barranquilla y municipios cercanos, armas que, posteriormente, serían utilizadas en diferentes hechos violentos registrados en la ciudad.

Así lo explica el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

"Se pudo establecer que alias 'young' delinquía comercializando estas armas de fuego para estructuras criminales que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana", indicó el comandante.



Las investigaciones también permitieron establecer que parte del arsenal ingresaba ilegalmente al país por el departamento de La Guajira, mientras que otras armas figuraban como hurtadas antes de ser comercializadas en el mercado ilegal.

El detenido fue trasladado a la URI de la Fiscalía y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.