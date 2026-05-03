Preconteo da como ganador a candidato suspendido en elecciones atípicas en Fonseca, La Guajira

Toda una polémica podría desatarse en las próximas semanas alrededor de la victoria de Micher Pérez Fuentes en el preconteo de las elecciones atípicas del municipio de Fonseca, en La Guajira. El candidato se impuso con un contundente 57,40 % en las urnas, es decir, 9.723 votos de los 16.939 que fueron contabilizados en su totalidad.

Ahora, dentro de los escrutinios deberá decidirse si será posesionado como alcalde, debido a que su inscripción fue revocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tras una acción de tutela que buscaba mantener con vida su aspiración.

Los argumentos que buscan inhabilitarlo para participar estarían relacionados con un cargo público que, al parecer, ocupó un año antes de su elección en 2023; no obstante, alega el mencionado que esos comicios fueron anulados y, por ende, también el documento mediante el cual fue nombrado alcalde —a su concepto—.

Por tal motivo, se siembra la incertidumbre en su victoria y el cargo podría ser ocupado por Oswaldo Carlos Rodríguez, del Partido de la U, el segundo candidato más votado durante la jornada, con un total de 5.425 sufragios.



En Fonseca, La Guajira, terminó el preconteo de votos en las elecciones atípicas con las que se busca escoger a un nuevo alcalde. La persona con más sufragios fue Micher Pérez Fuentes, con un total de 9.723 votos (57,40 %). Sin embargo, sobre él hay una suspensión por parte del… pic.twitter.com/pidSzbNLno — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 3, 2026

Después de él, el aspirante liberal Nelson José Álvarez acumuló 1.171, muchos más que Hirohito Almanza Barcasnegra, del Pacto Histórico, quien solo logró 340.

Cabe resaltar que el Ministerio del Interior, en medio de las votaciones, informó que fueron recibidas cuatro denuncias por presuntos casos de fraude, constreñimiento al sufragante y trashumancia electoral. Al parecer, una de ellas desde el barrio Prudencio Padilla, por supuesta compra de votos. A pesar de ello, todas estas están siendo verificadas por las autoridades competentes.

Publicidad

La Registraduría habilitó 14 puestos de votación, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos. Además, 500 policías vigilaron los comicios y 651 personas fueron designadas como jurados de votación, 534 de ellos titulares.