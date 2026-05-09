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Más ventas y horario extendido: así se prepara el comercio en Barranquilla para el Día de la Madre

Los productos de belleza, ropa, calzado, flores y tecnología hacen parte de los artículos más vendidos en esta fecha.

Día de las madres Barranquilla.png
Unidades del Gaula Militar haciendo recorridos por establecimientos comerciales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Desde las 8:00 de la mañana de este sábado y domingo, el comercio de Barranquilla abrirá sus puertas con promociones y múltiples actividades para las madres que celebran su día este fin de semana.

Los productos de belleza, ropa, calzado, flores y tecnología hacen parte de los artículos más vendidos en esta fecha, en la que el gremio de comerciantes de la ciudad ha proyectado un considerable aumento de sus ganancias en comparación con otros fines de semana.

“En el Atlántico, las expectativas también son positivas y el 70 % de los empresarios nos dijeron que tienen expectativa de incremento de sus ventas entre un 5 a un 30 % y todos tendrán actividades especiales por esta fecha, como por ejemplo, animación musical, descuento, rifas, activaciones de marca, entre otros”, fueron las palabras de Yilda Castro, directora de Fenalco Atlántico.

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Las expectativas son aún más altas entre los comerciantes del centro de la ciudad, donde proyectan un aumento en ventas superior al 50 %, pues trabajarán en horario extendido hasta las 9:00 de la noche con ofertas y detalles para atraer a las madres.

“Esperamos que las ventas aumenten entre un 50 a un 65 % en comparación con un fin de semana normal, teniendo en cuenta que el Día de las Madres es una de las temporadas más importantes para nosotros durante todo el año. Gracias al aumento de visitantes que tradicionalmente recorren el centro de la ciudad en busca de precios accesibles, variedad y tradición comercial”, aseguró en conversación con Blu Radio.

Para atraer a los compradores, los comerciantes están aplicando descuentos hasta del 50 % en algunas prendas seleccionadas y combos para mamá.

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