Exposiciones y celebraciones a la madre: la agenda cultural para este fin de semana en Antioquia

Exposiciones, música, literatura y mucho más, con eventos para todos los gustos, hacen parte de la programación cultural para este fin de semana de madres en Antioquia.



Festival de Silletas para las madres en Santa Elena

Medellín será epicentro de la cultura en el departamento con eventos como el Festival de la Silleta en honor a las madres en el corregimiento de Santa Elena, donde este sábado la temática será 'Colores y sabiduría de la tradición', de la cual explica más el secretario de cultura de la ciudad, Santiago Silva.

"A través de esta temática se evocará la memoria, la presencia y el arte de las madres de la comunidad, quienes, como tejedoras y portadoras de vida, resaltan el papel fundamental de la mujer en los escenarios de la manifestación silletera. Los invitamos para que nos acompañen", explicó el funcionario.

Este evento tendrá programación, con entrada libre, desde las 3:00 de la tarde y hasta las 11 de la noche, en espacios como el parque principal del corregimiento, donde también habrá oferta gastronómica y de artesanías.



Exposición de tiburones

También en Medellín, pero en Los Molinos, está disponible la exposición artística 'Manifiesto Megalodón, tiburones colombianos', una muestra compuesta por más de 23 esculturas monumentales inspiradas en los ecosistemas marinos.

De la exposición, desarrollada tras una investigación conjunta con el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y la Universidad de los Andes, y que ha pasado por escenarios como la COP16 en Cali, cuenta más su artista, Astrid Galán: "Venir a visitar los tiburones, 8 especies de tiburones a escala real, desde el megalodón, el antiquísimo, desde la época prehistórica hasta la actualidad, con el tiburón linterna enano que me cabe en la mano, de 20 centímetros.", señaló.



Expotatuaje y expoanimé 2026

Medellín también tendrá una nueva edición de expo-tatuaje este fin de semana. En este evento, que llega a su edición número 16, los asistentes podrán disfrutar de charlas de tatuaje responsable y observar las competencias de tatuajes y lienzos enmarcados en el realismo, comics, acuarela, blackwork, color, 3D, tradicional y geométrico, que en esta ocasión llenarán también los pabellones Amarillo y Blanco de Plaza Mayor, que año a año recibe el evento.



En paralelo a expotatuaje, estará, en el mismo Plaza Mayor, Expoanimé. Este espacio será en el Pabellón Rojo con 90 Stands y la participación de un invitador internacional de doblaje Gabriel Basuto en las series anime caracterizando a Levi Ackerman (Attack on Titan), Sesshomaru (Inuyasha), Zoro (One Piece), Tengen Uzui (Kimetsu no Yaiba), Ban (Los Siete Pecados Capitales) y la voz de Po en Kung Fu Panda.

Finalmente, fuera del Valle de Aburrá, el municipio de La Ceja vivirá su festival del libro y la cultura que este año contará con invitados regionales, nacionales e internacionales, que engalanarán la programación hasta el lunes 18 de mayo.