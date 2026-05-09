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Fenalco aseguró que más del 70 % de las personas en Antioquia celebrará el Día de la Madre

Vestuario y calzado lideran la intención de compra de los consumidores en el departamento para esta fecha del Día de la Madre.

Comercio minorista se prepara para un aumento del 30 % en las ventas en el Día de la Madre
Comercio minorista se prepara para un aumento del 30 % en las ventas en el Día de la Madre
Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El Día de la Madre sigue consolidándose como uno de los motores más importantes para el comercio en Antioquia, impulsando las ventas en diferentes sectores y movilizando a miles de consumidores antes, durante y hasta después de la celebración.

Así lo evidenció una reciente encuesta realizada por Fenalco Antioquia y la Institución Universitaria ITM, que muestra cómo esta fecha continúa teniendo un fuerte impacto tanto en las dinámicas familiares como en la actividad económica.

Según el estudio, cerca de siete de cada diez personas planean conmemorar esta celebración, lo que ha generado un aumento en las compras durante los primeros días de mayo.

La tendencia indica que los consumidores prefieren adquirir los obsequios con antelación: más del 64 % realiza sus compras durante la semana previa al Día de la Madre y casi el 20 % lo hace incluso dos semanas antes. Solo una pequeña parte deja las adquisiciones para después de la fecha.

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Los artículos más buscados para regalar este año son las prendas de vestir y el calzado, opciones que encabezan la lista de preferencias de los compradores. También sobresalen las salidas a restaurantes o invitaciones a compartir comidas especiales, una señal de que muchas familias prefieren celebrar con experiencias y encuentros. En menor medida aparecen productos de cuidado personal, flores y arreglos florales.

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco en el departamento, destacó la importancia de los montos que los compradores tendrían destinados para la ocasión y cómo pagarán.

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"El presupuesto promedio que van a destinar los antioqueños es de 276,680 pesos por regalo y por celebración. Los canales de compra que van a utilizar principalmente son tiendas físicas, con un 74.7 %, plataformas digitales, con un 20.5 %, y social commerce o redes sociales, con un 4.7 %", manifestó Bernal.

El informe también dejó ver un potencial de crecimiento para el comercio, ya que una parte de los ciudadanos aún no decide si celebrará el Día de la Madre. Entre quienes permanecen indecisos, las promociones, descuentos y actividades especiales aparecen como factores clave para motivar el consumo durante esta temporada.

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