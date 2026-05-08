Comercio en Santander espera repunte del 80 % durante el mes del Día de la Madre

En Santander, especialmente en Bucaramanga, el comercio ya se alista para la celebración del Día de la Madre, una de las fechas de mayor dinamización para el sector durante el año.

Las autoridades anunciaron que cerca de 2.000 uniformados de la Policía Nacional estarán disponibles para acompañar la alta afluencia de ciudadanos en centros comerciales, zonas comerciales y corredores de mayor actividad durante el fin de semana.

De acuerdo con el sector comercial, se espera un incremento significativo en las ventas, especialmente en segmentos como el de calzado. En el caso de las zapaterías, los comerciantes estiman un aumento cercano al 80% en las ventas durante esta temporada, impulsado por las compras propias de la celebración.

El director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, indicó que el gremio espera un importante dinamismo en el comercio formal con motivo de esta fecha, que en Colombia se conmemora oficialmente el domingo 10 de mayo y que en Bucaramanga se extenderá durante todo el mes.



“Esperamos que más del 94% de las familias celebren el mes de las madres y que esta fecha permita jalonar la economía de manera significativa, con un crecimiento superior al 20% frente al año anterior”, señaló el dirigente gremial.

Según Almeyda, la estrategia incluye promociones, rifas, viajes y actividades en centros comerciales, con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio formal, así como en sectores como restaurantes y hoteles.

“Queremos que las personas vayan y vean cada una de estas ofertas en el comercio formal. Es un momento para unirnos en familia y jalonar sectores como el comercio, los hoteles y los restaurantes”, agregó.

Publicidad

El gremio también destacó que, pese a un año económico complejo, confía en que la temporada del Día de la Madre impulse la actividad comercial. El año pasado, el sector registró un crecimiento cercano al 17 % en el flujo de clientes durante esta celebración, y para este año se espera alcanzar un incremento de hasta el 20%.

Fenalco Santander añadió que esta fecha también contribuye a la generación de empleo temporal en sectores como comercio, gastronomía y turismo, especialmente durante la segunda semana de mayo.