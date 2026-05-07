Las flores colombianas conquistan el mercado de EEUU en el Día de la Madre

Estados Unidos es el principal destino al que se exportan las flores colombianas en la celebración del Día de la Madre, superando el 80 %. Los tres principales destinos de este mercado son Miami, Los Angeles y San Juan, en Puerto Rico.

Avianca Cargo rompió récord en la temporada del Día de la Madre al exportar 21.300 toneladas de flores en 22 días, consolidándose como uno de los principales actores logísticos en la cadena de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores). La aerolínea participa en cerca del 40 % de las flores que se envían al exterior en esta época.

Diogo Elias, CEO de Avianca Cargo, aseguró que se trata de la temporada más grande en la historia reciente de la compañía en este segmento. “Esas 21.300 toneladas representaron 340 despegues de aviones cargueros totalmente dedicados a flores (…) Para hacernos una idea, son 340 millones de tallos llegando solo a Estados Unidos. Esto representa, básicamente, una flor por cada habitante en América”, explicó.

Desde Asocolflores, su presidenta ejecutiva, Laura Valdivieso, recordó que esta temporada concentra cerca del 18 % de las exportaciones anuales del sector. “Estamos enfrentando una temporada llena de desafíos por el aumento en costos logísticos, la volatilidad de la tasa de cambio y el arancel del 10 % en Estados Unidos, pero estas cifras nos indican que cerraremos con resultados positivos”, señaló.



Valdivieso también destacó el papel del Plan Pétalo, una estrategia de articulación público-privada que busca garantizar una exportación segura y eficiente de las flores. En esta iniciativa participan entidades como los ministerios de Transporte, Comercio, Agricultura y Defensa, así como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la DIAN, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y otros actores de la cadena logística.

Flores colombianas, deseadas en San Valentín Foto: Blu Radio

En ese contexto, Blu Radio llegó hasta la Terminal de Carga de El Dorado, por donde se moviliza cerca del 80 % de la exportación aérea de flores del país, para evidenciar el proceso que permite que millones de tallos lleguen a mercados internacionales en cuestión de 36 horas.

Allí, cada cargamento pasa por inspecciones fitosanitarias del ICA, que certifican que las flores estén libres de plagas y cumplan con los requisitos del país importador. Posteriormente, la carga es trasladada a cuartos fríos, con temperaturas entre 2 y 8 grados, donde se conserva antes de su embarque, además de pasar por controles de seguridad.

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En temporada alta, por la bodega fría de Avianca Cargo en esta terminal pueden movilizarse entre 320 y 350 toneladas diarias de flores, en una operación continua en la que la mercancía no se almacena, sino que se moviliza constantemente. En los picos más altos, este volumen puede alcanzar hasta 900 toneladas por día.

Entretanto, de acuerdo con la encuesta anual realizada por Fenalco, esta es una de las temporadas más significativas no solo para el comercio exterior, sino también para el comercio interior en colombia, pues se espera un crecimiento cercano al 20 % en las ventas, debido a que el el 94 % de los colombianos manifiesto su intención de conmemorar esta fecha.