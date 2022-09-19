En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Exportaciones

Exportaciones

Extracción de petróleo
Economía

El petróleo ya no es el rey: así quedamos tras cuatro años de un gobierno antiextractivo

Moda.jpg
Economía

"Lo que llevamos corrido de este año exportaciones a EEUU ya han bajado 11,2 %": Sistema Moda

Flores-AFP.png
Economía

Gobierno entrante anuncia plan de choque para floricultores por aranceles de EE. UU.

exportaciones colombianas.jpg
Economía

Gremios alertan por impacto del arancel del 12,5 % de EE. UU. a exportaciones colombianas

Exportaciones e importaciones
Economía

“Aranceles son por tensión Petro–Trump; esperamos vientos positivos con cambio de gobierno”: AmCham

puerto de Barranquilla (2).png
Caribe

Aranceles del 40% desde India afectan exportación de coque en el puerto de Barranquilla

colombia ecuador.jpg
Nación

Ecuador anuncia acuerdo para exportar 30.000 toneladas de arroz hacia Colombia

Porcicultura-Exportaciones a Asia.
Mañanas BLU 10:30

Porcicultura colombiana prepara su primera exportación a Asia y busca conquistar nuevos mercados

Primera exportaci+ón de café colombiano desde Puerto Antioquia.jpg
Antioquia

Puerto Antioquia realizó su primera exportación de café colombiano desde el Urabá

Diana Marcela Morales, Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Contenido patrocinado
Economía

Exportaciones de servicios en Colombia crecen 11,3% en primer trimestre de 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad