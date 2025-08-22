Publicidad

Gremio advierte que alzas en impuestos impactan negativamente la exportación de carbón

Fenalcarbón indica que se han dejado de exportar hasta 10 millones de toneladas por el encarecimiento que ha tenido el carbón de Colombia en el mercado internacional.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el 8 de junio que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel como represalia por su guerra letal contra Hamás en Gaza. Colombia es el principal proveedor de carbón de Israel, con exportaciones por unos 450 millones de dólares en 2023, según la embajada de Israel en Bogotá, que sigue operativa a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de Petro en mayo.
Imagen de referencia.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 08:32 a. m.

Carlos Cantero, directivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón, aseguró que los desincentivos colocados en materia de ampliación de los impuestos y otras serie de medidas de carácter administrativo han llevado a que el carbón no sea competitivo en el mercado internacional y que la exportación de este producto ahora esté estancada.

Durante el encuentro de Andeg en Barranquilla, Cantero precisó que de enero a julio se dejaron de exportar 10 millones de toneladas de carbón, mientras la producción de esto solo se sigue encareciendo por los tributos que se le han impuesto en Colombia.

"Las limitaciones a las exportaciones que cierran mercados, que complican mucho más el ambiente comercial, y también la cantidad de tributos que se han impuesto para la venta y exportación de carbón nos hacen menos competitivos frente a otros actores a nivel global", expresó.

"Y no, no es cierto que la demanda global de carbón esté cayendo. No es cierto. El año pasado el consumo fue 8.772 millones de toneladas a nivel global y este año se proyecta 8.900 millones de toneladas", indicó.

De otra parte, vale decir que desde el gremio de hidrocarburos también están advirtiendo que toda la crisis que se está generando en cadena por los problemas de abastecimiento, la falta de pagos en el sector, la disminución en la exportación de carbón, los bloqueos y las protestas también han llevado a la eliminación de 38.000 puestos de trabajo en Colombia.

