Mineros de Jamundí adelantan plantón para exigir que empresas del Valle les compren su carbón

Desde la mañana de este jueves, comunidades dedicadas a la minería de carbón en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, adelantan un plantón en a las afueras de la alcaldía exigiendo el respeto a su trabajo.

Aseguran que actualmente las empresas de la región están comprando carbón producido en el centro del país, y el que ellos producen está totalmente paralizado. Esto, afirman, los perjudica teniendo en cuenta que más de 4.000 personas dependen de la minería en este municipio.

"Estamos en una crisis desde hace tres meses porque el carbón del interior lo están comprando acá en el Valle. Y los carbones del Valle se quedaron quietos, en Jamundí por ejemplo tenemos entre 20.000 y 30.000 toneladas sin salir. Toda la vida han comprado el carbón de nosotros, ahora ¿por qué no?", señaló Guillermo Vélez, vocero de la Asociación de Mineros de Jamundí.

De no encontrar una solución pronta, aseguran que el paso a seguir sería trasladar la protesta a la vía Panamericana, sin embargo, indican que esta es la última alternativa en consideración. También piden un acuerdo especialmente con los ingenios azucareros para retomar la comercialización del carbón vallecaucano, pues eran sus compradores principales.