En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Jamundí

Jamundí

Últimas noticias de Jamundí, fotos, videos y mucho más contenido.

Reunión seguridad sobre invasiones en Jamundí, Valle.
Pacífico

Autoridades en el Valle piden respaldo de la SAE para intervenir invasiones en Jamundí

Las invasiones en Jamundí es una problemática que se ha venido fortaleciendo en los últimos meses,
Pacífico

Denuncian nueva invasión en Jamundí, a pocos metros de estación de Policía de Potrerito

Emergencia minera en Jamundí terminó con el rescate de tres trabajadores
Pacífico

Rescataron a 3 mineros que estaban atrapados en mina de carbón en Jamundí, Valle

Virus mano, pie, boca.
Pacífico

Alerta en Jamundí, Valle, por cinco casos confirmados del virus de manos, pies y boca

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle
Pacífico

Refuerzan presencia de la fuerza pública en Jamundí para evitar traslado de mesas de votación

Ataque a viviendas de consejo comunitario de Jamundí.
Pacífico

Comunidad del consejo comunitario Bocas del Palo en Jamundí denuncia incursión de hombres armados

Elecciones del Valle del Cauca.
Pacífico

Puestos de votación en Jamundí no serán trasladados pese a hechos de orden público: Registraduría

Corregimiento de San Antonio, Jamundí, Valle.
Pacífico

Comunidad de zona rural de Jamundí lleva tres días sin energía; menores están sin clases virtuales

Institución Educativa de Robles, Jamundí.
Pacífico

Regreso a clases presenciales en Jamundí dependerá de situación de orden público: Sec. de Educación

Presencia de grupos armados frena labores de restitución de tierras en Jamundí
Pacífico

Conflicto armado dificulta procesos de restitución de tierras en Jamundí, advierte la URT

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad