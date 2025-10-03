En vivo
Disidencias asesinaron a funcionario de la Alcaldía de Jamundí: Policía

Disidencias asesinaron a funcionario de la Alcaldía de Jamundí: Policía

La victima se desempeñaba como operador de maquinaria amarilla y fue atacado a disparos cuando adelantaba una obra en la vereda El Descanso. El crimen fue atribuido al grupo que delinque en esa zona.

Disidencias asesinaron a funcionario de la alcaldía de Jamundí, Valle.
Disidencias asesinaron a funcionario de la alcaldía de Jamundí, Valle.
Foto: Alcaldía de Jamundí
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Con un acto simbólico, familiares y amigos de Nilson Julián Cañaveral, de 49 años, funcionario de la alcaldía de Jamundí, Valle, que fue asesinado en la vereda El Descanso del corregimiento de Ampudia, le rindieron un homenaje en la iglesia nuestra señora del rosario de ese municipio.

Sobre su muerte se conoció que hombres de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, le dispararon en repetidas ocasiones cuando él se encontraba realizando sus actividades laborales en zona rural.

"Infortunadamente, es atacada con armas de fuego por integrantes del frente Jaime Martínez, esta persona fallece luego en el hospital de Jamundí, y tenemos varias hipótesis, había allá varios integrantes en ese sector, todos eran contratistas de la alcaldía y nosotros ya tenemos elementos de juicio para adelantar la investigación con la Fiscalía General de la Nación", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La víctima llevaba más de diez años vinculada a la alcaldía y se desempeñaba en la operación de maquinaria amarilla al mantenimiento y mejoramiento de las vías, especialmente de la zona rural.

"Era un trabajador oficial y gran ser humano que siempre sirvió con compromiso y dedicación a la comunidad de Jamundí en especial a la zona alta de este municipio, por eso elevamos nuestras oraciones y su eterno descanso y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo y a quien acompañamos en este dolor", manifestó Sencion Arboleda, secretaria de Gobierno de Jamundí.

Por este hecho violento, la Alcaldía de Jamundí, suspendió todas las actividades de adecuación de vías y los programas sociales en la zona rural y la visita de los funcionarios a la parte alta de Jamundí, para evitar que se presenten casos similares.

