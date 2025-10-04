En vivo
Pacífico  / Sara Sofía González, lideresa comunal de 18 años, sigue secuestrada en Jamundí

Sara Sofía González, lideresa comunal de 18 años, sigue secuestrada en Jamundí

La ONU en Colombia denunció el secuestro de Sara Sofía Gonzáles, lideresa de 18 años en Jamundí, y exigió a sus captores respetar su vida, además de pedir al estado activar su búsqueda urgente.

ONU exige respeto a la vida de Sara Sofía Gonzales, joven secuestrada en Jamundí.
Oficina para la defensa de los derechos humanos de la ONU en Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Continúa secuestrada Sara Sofía González Fajardo, de 18 años, desde el pasado 3 de octubre, cuando fue llevada en contra de su voluntad a las montañas del municipio de Jamundí, Valle. La joven es lideresa y presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio.

La denuncia de su secuestro se conoció por medio de la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, que en su cuenta de X pide a sus captores respetar el derecho a la vida.

"Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal", dice el trino de la entidad.

Sobre su secuestro se conoció que hombres armados llegaron hasta su vivienda y la obligaron a irse con ellos, sin rumbo conocido al momento por las autoridades, por lo que desde la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia hicieron el llamado a activar todos los mecanismos de búsqueda y liberación.

"Instamos al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos", puntualizó la entidad en su trino.

Tropas del Ejército Nacional se encuentran realizando diferentes operativos por la zona rural para lograr su ubicación y posteriormente su liberación, con apoyo de la guardia indígena del sector. Aunque por el momento no se conoce quién está detrás de su secuestro, por el lugar delinque la disidencia de las Farc 'Jaime Martínez', bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.

