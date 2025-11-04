En vivo
En tres clínicas son atendidos 12 heridos de accidente de tránsito en vía Cali - Jamundí

En tres clínicas son atendidos 12 heridos de accidente de tránsito en vía Cali - Jamundí

Por más de cuatro horas, la movilidad entre Jamundí y Cali estuvo colapsada en ambos sentidos, debido a las demoras en el proceso de retirar los tres vehículos implicados de la vía.

