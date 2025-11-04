En tres clínicas son atendidos 12 heridos de accidente de tránsito en vía Cali - Jamundí

Este aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en la vía Cali - Jamundí, a la altura del sector de El Castillo. Ahí una buseta escolar chocó contra dos carros particulares, cuando el conductor perdió el control del vehículo invadiendo el carril contrario.

Este incidente no solo generó múltiples lesiones a los pasajeros de la buseta y los automóviles, sino una gran congestión vial en la zona, teniendo en cuenta que los tres vehículos quedaron obstaculizando ambas calzadas.

"El vehículo de tipo escolar va en el sentido Cali - Jamundí, estamos investigando por qué perdió el control y se pasa al separador central, ahí choca contra un primer vehículo particular y después impacta fuertemente a otro particular", explicó Duvier Ossa, coordinador del centro de monitoreo de la Secretaría de Movilidad.

La mayoría de heridos son menores de edad los cuales estaban haciendo su recorrido para llegar al colegio, ya están en diferentes centros asistenciales del sur de la ciudad, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.



"Seis menores lesionados de la buseta, el conductor y su asistente también están afectados. Del vehículo particular tenemos dos menores lesionados, dos hermanitos, y su mamá también está en revisión médica. Tenemos unos en la clínica Valle del Lili, otros en la clínica Santa Clara en el sur de Cali y los demás en la clínica Valle Salud Sur", añadió Ossa.

Por más de cuatro horas, la movilidad entre Jamundí y Cali estuvo colapsada en ambos sentidos, debido a las demoras en el proceso de retirar los tres vehículos implicados de la vía.