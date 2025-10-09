A once subió el número de lesionados en atentado contra estación de Policía en Jamundí

A once ascendió el número de personas heridas en el atentado ocurrido en la mañana de este jueves en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, donde fueron lanzados dos cilindros contra la subestación de Policía del sector.

Los heridos permanecen siendo atendidos en el hospital Piloto de Jamundí, afortunadamente fuera de peligro. Entre las víctimas hay dos menores de edad. Inicialmente se atendieron cuatro pacientes, de los cuales uno fue remitido a la clínica Valle del Lili en Cali, con el paso de las horas, llegaron siete personas más, por aturdimiento.

"Durante el consejo de seguridad extraordinario se decidió instalar un puesto de mando unificado para coordinar las acciones en el territorio. Desde la administración municipal se activó el plan de respuesta junto a los organismos de socorro quienes están en la zona, brindando apoyo psicosocial y acompañamiento a cada una de las personas afectadas", indicó Censión Arboleda, secretaria de Seguridad de Jamundí.

Mientras tanto, continúa el despliegue de la Fuerza Pública en la zona rural de todo el municipio de Jamundí, específicamente, en el corregimiento de Robles.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que, detrás de este atentado, están las disidencias al mando de 'Iván Mordisco'.

"Después del ataque hicimos la activación del Plan Defensa. Nuestros uniformados no resultaron con ninguna lesión. Estamos haciendo todas las investigaciones, a través de fuentes humanas y labores de vecindario, para establecer las circunstancias en las que se lanzaron los cilindros. Fueron integrantes del frente 'Jaime Martínez' los que realizaron esta acción terrorista", señaló el general.

