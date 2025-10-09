Con cilindros explosivos disidencias atacan estación de Policía de Robles, en Jamundí

En la mañana de este jueves, disidencias de las FARC atacaron con explosivos la estación de Policía del corregimiento de Robles, ubicado a unos 20 minutos de la cabecera del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. La acción terrorista deja cuatro personas heridas

Según el reporte de la comunidad, varios cilindros cargados con explosivos han caído en las viviendas de los habitantes del corregimiento. Por ahora no se reportan víctimas, pero sí hay casas destruidas, además de las personas heridas, varias de las cuales fueron trasladadas al Hospital Piloto de Jamundí.

La población civil permanece confinada, se suspendieron las clases en los colegios y el comercio continúa cerrado.

El corregimiento de Robles, ubicado en los límites del Valle y el Cauca, ha sido blanco de varios hostigamientos y ataques por parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc que lidera alias “Iván Mordisco”.



Cuatro civiles heridos y varias viviendas destruidas dejo el ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle. La Fuerza Pública intenta recuperar el control de la zona. #MañanasBLU pic.twitter.com/ArYAWjOin3 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 9, 2025

Una comisión de la Alcaldía de Jamundí se está desplazando a esta hora hacia el corregimiento.