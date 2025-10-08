Encapuchados interrumpieron clases en la Universidad del Valle en Cali

Hay expectativa e incertidumbre en el sur de Cali ante la posibilidad de nuevos disturbios en inmediaciones de la universidad del Valle, esto luego de evidenciar que desde la mañana de este miércoles varios encapuchados aparecieron al interior del campus de la sede Meléndez.

Estas personas ingresaron a los salones de la universidad, pidiendo a los profesores que acabaran sus clases, para así hacer que los estudiantes abandonaran el recinto.

Aunque por el momento los encapuchados no han salido a las vías principales cómo la calle 16 y la avenida Pasoancho, ya hay cierres en esos corredores del sur de la ciudad, para evitar afectaciones para los conductores. También hay modificaciones en las rutas del MÍO que transitan por la zona

"Se prevé algunas alteraciones al orden público en el sector de la Universidad del Valle sede Meléndez, por lo cual las rutas que transitan entre Universidades y Capri se desviarán por la Calle 25 y la Carrera 80, igualmente las rutas que transitan por la Pasoancho", indicó Tito Fernando Garzón, jefe de Control de la Operación de Metro Cali.



La comunidad, por su parte, se encuentra desesperada y exige acciones concretas, que le pongan fin a estas alteraciones que cada ocho días se registran en inmediaciones de la universidad.

"Con el Gaula, la Sijin, incluso con miembros del Ejército encubiertos para detectar de forma clara y contundente quienes son los vándalos que van a salir a cerrar vías, a dañar semáforos. Son grupos y personas que no hacen parte de la universidad y es urgente que se tomen medidas en los ingresos de la institución", aseguró Anthony Parra, edil de la comuna 17.