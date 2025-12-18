En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / 59 heridos entre ellos siete policías heridos dejaron desmanes por partido Nacional - Medellín

59 heridos entre ellos siete policías heridos dejaron desmanes por partido Nacional - Medellín

La final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín que se vio empañada por actos de violencia en la tribuna norte del Atanasio Girardot, donde hinchas del DIM derribaron vallas y generaron enfrentamientos con los seguidores del Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad